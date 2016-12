Roma, 22 dic. (askanews) - "Il nostro obiettivo è mettere tutti e 150 i nuovi bus al servizio dei cittadini entro febbraio 2017. Inoltre il prossimo anno è previsto l'arrivo di altri 80 acquistati grazie a fondi dell'Unione Europea e a quelli del Giubileo. Stiamo dando nuova linfa al parco mezzi Atac. Stiamo rimettendo in moto una macchina purtroppo lasciata in abbandono da chi ci ha preceduto. Noi vogliamo ingranare la marcia e rilanciare Atac. Per il bene della città e dei romani". Così dalla sua pagina facebook l'assessora capitolina alla Mobilità Linda Meleo. "Vogliamo Roma sempre più una città in movimento. E migliorare il trasporto pubblico è per noi un traguardo da tagliare nel più breve tempo possibile. Un mese fa abbiamo messo in strada i primi dei nuovi 150 autobus. Tutti al servizio delle periferie", spiega Meleo. "Da allora tanti altri ne sono entrati in servizio. E in questi giorni i bus nuovi di zecca stanno girando per le strade della Capitale, soprattutto nelle zone periferiche della città . conclude -: da Tor Sapienza a Centocelle, da Tor Vergata a Rebibbia, da Saxa Rubra a Cinecittà. Un segnale chiaro che quest'amministrazione ha voluto lanciare per indicare la direzione in cui sta andando".