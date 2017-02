Roma, 24 feb. (askanews) - "La sindaca di Roma Virginia Raggi è giunta stamattina alle ore 8,54 con mezzo propri presso il pronto soccorso del San Filippo Neri per la comparsa di un improvviso malore. Sono stati effettuati gli accertamenti clinici e diagnostici necessari, e non sono state riscontrate alterazioni significative. Le condizioni cliniche appaiono in netto miglioramento. La sindaca sarà mantenuta regolarmente in osservazione per valutare la sua dimissibilita nelle prossime ore". Così il primario del pronto soccorso dell'ospedale Massimo Magnanti, dove la sindaca Raggi è ricoverata da stamattina.