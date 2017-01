Roma, 9 gen. (askanews) - Oggi sono iniziati i lavori per la demolizione del palazzo crollato lo scorso 24 settembre in via della Farnesina, nei pressi di Ponte Milvio. "Fin dall'inizio la nostra amministrazione ha manifestato la volontà di essere vicina ai cittadini coinvolti: la sindaca Virginia Raggi si è recata sul posto nelle ore immediatamente successive all'accaduto e io stesso ho incontrato più volte gli inquilini dello stabile insieme al presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli". Lo precisa l'assessore al Bilancio capitolino Andrea Mazzillo in un post su facebook, dove posta un video della demolizione e risponde alle critiche dell'opposizione che ha definito il Comune lontano agli inquilini colpiti. "Il Campidoglio continuerà a seguire da vicino la vicenda anche per facilitare, nei limiti consentiti dalle norme, tutti gli interventi necessari per giungere a una rapida ricostruzione dell'edificio, per la quale gli uffici hanno già provveduto a dare tempestivo supporto. L'obiettivo è quello di consentire ai residenti di riavere presto le loro case", assicura l'assessore. (Segue)