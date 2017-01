Roma, 23 gen. (askanews) - "Per quel che riguarda la tangenziale Tiburtina l'opera del 2016 è stata finanziata e mantenuta soltanto nella parte della progettazione, mentre è stata stralciata la parte dei lavori per impossibilità di fare la gara entro la fine del 2016": così l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo in Aula Giulio Cesare, illustrando il maxiemendamento di Giunta all'attenzione dell'Assemblea capitolina. Per quanto riguarda le altre opere di cui si era discusso ma non presenti nel previsionale in Aula "molte non erano neanche partite e per liberare gli spazi che servivano per dare seguito all'attività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono state stralciate. Parliamo di interventi già finanziati dalla legge di Roma Capitale. Tali risorse non sono andate perse ma recuperate all'interno dell'avanzo di amministrazione vincolato", ha sottolineato l'assessore.