Roma, 10 feb. (askanews) - "Quando ci siamo insediati è stato rilevato che in bilancio mancava il finanziamento per Farmacap, in base al piano portato avanti da Tronca. Noi abbiamo cercato un percorso per ripristinare un minimo di servizi di valenza socio-sanitaria. Lo abbiamo fatto e abbiamo pensato che la redditività delle farmacie poteva andare a beneficiare altre attività meno profittevoli. Non abbiamo stanziato l'intero importo, che verrà colmato però mettendo in piedi un'azienda virtuosa: i margini ci sono, visto che i comportamenti incerti e attenzionati dalle autorità fanno pensare che in passato non ci sia stata una gestione oculata. Perciò abbiamo che se la gestione oculata la facciamo noi, questa andrà a integrare il contributo erogato dall'amministrazione. A noi non interessa l'utile ma il servizio". Così l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo nel corso dell'audizione congiunta delle commissioni capitoline Bilancio e Affari sociali dedicate al caso Farmacap.

Il progetto di riorganizzazione delle partecipate attualmente all'attenzione dell'assessore Massimo Colomban "riguarda solo le partecipate e quindi Farmacap è esclusa, perché non è tra le aziende che rientrano nella Madia - ha chiarito Mazzillo rispondendo alle obiezioni dell'opposizione sull'assenza dell'assessore alle Partecipate, previsto in audizione -. La dottoressa Laing ha continuato a gestire l'azienda senza però chiedere delle linee guida e questo crea dell'incertezza, come quando si è parlato della mancanza del piano anticorruzione. Non dico che si portino avanti azioni malevole perché comunque c'è un utile, ma il problema è la finalità: sto assolvendo o no a una funzione? Non avere i farmaci in magazzino non penso sia una scelta giusta per erogare un servizio. Non ci interessa il concetto di utile, ci interessa l'erogazione del servizio".

