Roma, Mazzillo: scoperti 5.500 immobili Comune non censiti

Roma, 1 feb. (askanews) - "Il patrimonio di Roma è stato abbandonato per tanti anni e oltre al proprio patrimonio si occupa anche di immobili dell'Ater, attività che riguardano più settori. Stiamo lavorando ma non è sufficiente. Abbiamo predisposto un regolamento in bozza sulle concessioni, che verrà discusso nelle commissioni competenti, in più stiamo lavorando sulla banca dati, scoprendo più di 5.500 immobili che non erano censiti". Così l'assessore capitolino al Bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo, in diretta dalla sua pagina Fb per la rubrica "L'assessore risponde".