Roma, 23 gen. (askanews) - L'Oref "ha riconosciuto che l'amministrazione si è incamminata in un percorso. Questo è un bilancio responsabile, veritiero e prudente". Così in aula Giulio Cesare l'assessore capitolino al bilancio Andrea Mazzillo. "Occorre imparare dagli errori del passato e cominciare a risolvere tutti problemi sedimentati da anni - aggiunge Mazzillo -. Intendiamo preoccuparci del futuro, difendendo gli stanziamenti dell'amministrazione che deve compiere il suo ruolo istituzionale o erogando direttamente o indirettamente i servizi ai cittadini attraverso le società partecipate". Per questo, secondo Mazzillo "un controllo attento sulle aziende è auspicabile e necessario anche attraverso una revisione dei contratti di servizio delle aziende, punto di partenza per un nuovo rapporti tra esse e la città".