"Non si parla di bocciature, il bilancio è pieno"

Roma, 27 dic. (askanews) - La Giunta Raggi ha risposto proattivamente ai richiami dell'Oref che chiedevano più spazi di finanza pubblica nel bilancio della Capitale: "Stiamo lavorando a pieno regime. Abbiamo recuperato altri spazi, siamo a oltre 180 milioni di spazi disponibili". Così l'assessore Capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo che, in un servizio del TgR Lazio ha spiegato cge, a fronte allo stop ricevuto dai revisori dell'Oref prima di Natale "non si parla di bocciature perché il bilancio è pieno".

Anche rispetto ai presunti tagli al sociale "soprattutto per quello che riguarda la mobilità dei disabili - ha assicurato l'assessore - non ci sono stati ragli, ma solo una diversa ripartizione. le somme ci sono, anzi sono state aumentate, ma sono state spostate in altri capitoli".