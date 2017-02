Roma, 17 feb. (askanews) - "La settimana prossima approderà in giunta una delibera per avviare il percorso che porterà al superamento della delibera 140/2015. Con gli altri assessori abbiamo infatti deciso di adottare un provvedimento che garantisca, con una maggiore efficacia giuridico-amministrativa, la possibilità di indicare agli uffici capitolini competenti le priorità da considerare nelle procedure di rilascio degli immobili di Roma Capitale dati in concessione a soggetti privati". Lo scrive sul suo profilo Fb l'assessore capitolino al Bilancio e Patrimonio, Andrea Mazzillo.

"In questo modo - spiega - nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sulle concessioni, contiamo di garantire la continuità delle preziose attività socio-culturali svolte da tante associazioni operanti sul territorio romano. Non è giusto, infatti, che vengano penalizzate a causa dell'inerzia delle precedenti amministrazioni che per decenni non sono riuscite a regolarizzare le concessioni. Noi lo faremo, per evitare di perdere realtà che hanno un grande valore per la città".