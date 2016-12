Roma, 30 dic. (askanews) - "Abbiamo interloquito con i colleghi dell'Oref e abbiamo verificato che il problema da loro evidenziato nel bilancio di Roma non dipendeva dal bilancio stesso". Così l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo intervenendo in aula Giulio Cesare nel corso della seduta dell'Assemblea capitolina destinata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Comune di Roma.

La bocciatura del bilancio della Giunta da Raggi da parte dell'Oref, ha sostenuto l'assessore "risiedeva proprio nei problemi che si potevano verificare con la riduzione degli spazi di finanza pubblica provocata proprio per i debiti fuori bilancio. Oggi, con il riconoscimento del pregresso, e un'attenta programmazione del futuro, riusciremo a evitare nuovi debiti fuori bilancio e problemi come quelli affrontati in aula", ha concluso l'assessore.