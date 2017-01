Roma, 19 gen. (askanews) - "Poiché non vogliamo che le aziende pesino sulla città e sui cittadini vorremmo cercare di renderle capaci di stare sul mercato. Il 20% della quota di attività della azienda in questione può essere destinata al mercato, con servizi non solo per il comune ma anche per il mercato. Un esempio, Zetema fa attività per il Comune può tranquillamente prestare la loro opera per altre realtà terze, anche partecipare ai bandi". Lo ha detto l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo nel corso della presentazione dell'emendamento di Giunta al previsionale bocciato dall'Oref.