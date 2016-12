Roma, 30 dic. (askanews) - Dieci giorni fa i revisori dei conti del Campidoglio (Oref) hanno dato parere "non favorevole" al testo della manovra economica triennale della Giunta guidata da Virginia Raggi. "Il parere dell'Oref non riguarda il testo del bilancio pluriennale ma i suoi allegati, tra l'altro su criticità storiche ereditate dal passato come le aziende partecipate e l'efficientamento delle entrate", afferma in un'intervista al fatto quotidiano l'asessore al Bilancio Andrea Mazzillo. "Nel nuovo testo a cui stiamo lavorando modificheremo il Documento di programmazione".

Quanto ai debiti fuori bilancio, una delle contestazioni principali dell'Oref, "da due giorni - afferma Mazzillo - stiamo facendo una maratona in Assemblea capitolina, oggi speriamo di chiudere l'anno arrivando a metterne in pagamento 90 milioni, quasi la metà. Questa operazione, che provvederà a sanare conti lasciati pendenti dalle passate amministrazioni, di fatto annulla i rilievi mossi dall'Oref sugli spazi di finanza".