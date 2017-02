Roma, 9 feb. (askanews) - Il Campidoglio è al lavoro per completare il passaggio della riscossione dei canoni degli edifici Erp a Aequa Roma: "Entro la prossima settimana valideremo il progetto che andrà presentato in Giunta e sarà reso operativo in tempi brevissimi", ha detto l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo, rispondendo a un question time sollecitato dal consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina che gli chiedeva notizie sulle richieste di canoni giudicati incongrui dalle famiglie affittuarie del Comune a Tor di Nona.

"Non posso che utilizzare la definizione di 'cartelle pazze' - ha spiegato Mazzillo -. Nel passaggio della gestione delle riscossioni tra il vecchio e il nuovo gestore delle anagrafiche e delle riscossioni, il primo ha operato con suo know how e banche dati che non era tenuto, da bando, a trasferire a chi l'ha sostituito, evidentemente non in grado di gestirle".

Per questo il Comune ha lavorato per l'entrata in campo della partecipata capitolina, che la Giunta Raggi intende utilizzare maggiormente in questo tipo di attività.