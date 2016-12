Roma, 28 dic. (askanews) - "La commissione Bilancio è costantemente aperta e riceve costantemente gli input e le attività della Giunta sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Gli stessi revisori contabili (Oref, ndr.) sono impegnati a dare il loro parere, come per le delibere sull'Atac, e in questo momento tutti stanno lavorando per fare questo". Con l'introduzione dell'assessore al Bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo, l'Assemblea capitolina ha avviato l'esame delle prime 17 delibere di debiti fuori bilancio, per circa 3 milioni, approvate dalla Giunta Raggi dopo il vaglio degli uffici capitolini, il parere positivo dell'Oref e della commissione Bilancio. Una prima, parziale, risposta ai rilievi dei revisori che hanno espresso parere negativo al bilancio capitolino anche a causa del peso del debito pregresso sulla consistenza dei conti del Comune di Roma. (Segue)