Roma, 24 feb. (askanews) - "Forza Virginia La tua giunta ti aspetta in Campidoglio per continuare a lavorare per il bene di Roma e dei suoi cittadini". Lo scrive su Facebook, Andrea Mazzillo, assessore al Bilancio e Patrimonio di Roma Capitale.