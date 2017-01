Roma, 23 gen. (askanews) - "Il Dup è stato integrato emendato non perché non fosse in linea con le linee di questa amministrazione, ma per dare maggiore forza all'azione amministrativa in termine di contenuti e azioni, soprattutto rispetto alle entrate che risentono dello stato di crisi generale del paese". Così in aula Giulio Cesare l'assessore capitolino al bilancio Andrea Mazzillo. La riduzione dei trasferimenti dallo Stato e la cancellazione della Tasi prima casa, di altri tributi e il blocco delle tariffe non aiutano in quella programmazione. Per questo, secondo Mazzillo "questa amministrazione ha presentato una nuova governance del sistema di riscossione che si vuole portare avanti, con una seria collaborazione con l'Agenzia delle entrate, una maggiore integrazione delle banche dati, un rafforzamento dell'azienda Aequa Roma per la migliore riscossione di Imu, Tasi, tassa di soggiorno e l'internalizzazione Tari, che comporterà benefici sia sotto il profilo di un maggior controllo della base imponibile sia per la certezza e tempestività degli incassi", ha concluso.