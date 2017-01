Roma, 23 gen. (askanews) - "Con questo bilancio facciamo ripartire Roma, e approvarlo entro il 31 gennaio produce effetti favorevoli, ovvero spazi finanziari maggiori per circa 15 mln di euro e benefici in termini gestionali, ed è la direzione in cui ci siamo mossi. Non approvare il bilancio entro la fine dell'anno produce un esercizio provvisorio che è deleterio per chi, come noi, vuole investire sulla città per migliorare la vita dei cittadini". Così in aula Giulio Cesare l'assessore capitolino al bilancio Andrea Mazzillo. "Parliamo di opere pubbliche e investimenti che Roma attende da molto tempo e la possibilità di bandire gare e appalti pubblici che ridiano respiro a una città che si è fermata nel momento in cui Marino è stato dimissionato e il commissario, come prevede la legge, si è dovuto limitare alla gestione ordinaria", aggiunge Mazzillo.