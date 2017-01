Roma, 23 gen. (askanews) - Dopo la bocciatura della prima versione del Bilancio capitolino da parte dell'Oref la Giunta Raggi, oltre ad aver reperito altri 12,5 milioni di ulteriori accantonamenti per passività potenziali come raccomandato dai revisori dell'Oref, ha svolto "un'ulteriore attività di revisione" e ha recepito "nuove segnalazioni da parte dei dipartimenti ma anche delle Commissioni, che diverse volte, nelle 11 sedute congiunte con la commissione Bilancio, hanno delineato esigenze specifiche che non erano state immediatamente recepite nella prima progettazione del Bilancio". L'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo ha spiegato in Aula Giulio Cesare, illustrando il maxiemendamento di Giunta all'attenzione dell'Assemblea capitolina, che per la parte corrente del bilancio previsionale "sono state reperite per il 2017 le coperture necessarie sulla manutenzione urbana per il per 24 milioni in più: 4,8 per la manutenzione delle caditoie, 4,8 per la viabilità municipale, 4 per l'illuminazione pubblica, 3,5 mln per la segnaletica stradale e integrato il contratto di servizio di Risorse per Roma di 2 milioni, finanziate le ciclabili per 1 milione, il piano led, la videosorveglianza e i marciapiedi". Per la scuola, ha aggiunto Mazzillo "abbiamo fatto altre variazioni in incremento da 17,5 milioni di euro da suddividere in 14 per la refezione scolastica, 2 mln per la vulnerabilità sismica, e 1,5 per la piccola manutenzione. Sull'ambiente abbiamo stanziato circa 9,5 milioni per la manutenzione delle alberature e del verde pubblico. A livello urbanistico sono stati stanziati altri 3 milioni per l'archivio informatico del dipartimento". Nel biennio 2018-19 La Giunta Raggi prevede "l'ingresso di 60 milioni in più di proventi per concessioni edilizie, e per questo prevediamo una spesa di 30 milioni in più per la manutenzione stradale, 15,5 il risanamento degli edifici nel centro storico e nelle periferie degradate, per il verde pubblico 10 milioni, le fognature e lo smaltimento acque, per 2,5 milioni in più", ha aggiunto l'assessore.