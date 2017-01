Roma, 23 gen. (askanews) - "I revisori dell'Oref, sulla base delle attività svolte da questa Giunta e a minimali variazioni, sono arrivati a recepire favorevolmente" il bilancio previsionale 2017-2019 e il Dup. Ne ha dato conferma in aula Giulio Cesare l'assessore capitolino al bilancio Andrea Mazzillo. Il parere, ha aggiunto Mazzillo, "è corredato da alcune raccomandazioni su problemi di cui tutti i romani sono consapevoli, come le passività potenziali", ha aggiunto l'assessore. Le attività svolte in queste settimane, ha sottolineato Mazzillo "hanno favorito la formulazione di un parere in linea con le nostre aspettative. Con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio siamo riusciti a liberare un'agibilità maggiore in termini di possibilità di investimenti e pee far fronte a eventuali passività". "Ringrazio i revisori - ha aggiunto Mazzillo - non solo nella costruzione dell'attuale parere, ma anche nella costruzione dei singoli pareri sui debiti fuori bilancio. Il percorso intrapreso, anche con l'aiuto delle opposizioni che hanno trovato un fondamentodi legalità nel lavoro sui debiti fuori bilancio, mi auguro possa proseguire per la città".