Roma, 19 gen. (askanews) - Sociale e trasporti sono al centro del maxi-emendamento al Bilancio previsionale del Comune di Roma presentato oggi in Campidoglio dall'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo e dall'assessora al Sociale Laura Baldassarre. 8 milioni in più sono stati approvati con la manovra che ha ricevuto l'ok questa mattina dalla Giunta Raggi, per assistere nel 2017 i minori stranieri non accompagnati, l'assistenza di persone con sindrome di Down, al sostegno agli anziani e senza fissa dimora, che si aggiungono ai 60 milioni già previsti. Negli investimenti 2017-2019, per la priorità politica indicata dalla Giunta nella mobilità, ai 350 milioni previsti dal previsionale bocciato dall'Oref se ne aggiungono altri 80 per l'intero triennio previsti dall'emendamento di Giunta. 297 milioni vengono destinati alla metro C; 87 milioni alla mobilità sostenibile e al piano ciclabilità (in programma anche 8,3 milioni per il Grab coperti da fondi statali); 24,3 milioni per metro B e il deposito Magliana; 15,3 milioni per i corridoi Eur-Tor de Cenci ed Eur Tor Pagnotta.