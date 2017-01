Roma, 23 gen. (askanews) - Il Comune di Roma ha una disponibilità di patrimoni sequestrati per circa 66 immobili "finalizzati per fini istituzionali, sociali e abitativi". Lo ha annunciato, in sede di illustrazione del Dup emendato e approvato dai revisori dell'Oref, l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo. "Deve essere fatto un ragionamento serio su come gestire gli immobili - ha aggiunto - se debbano essere utilizzati per fini di utilità sociale, o affittati o anche dismessi. Non si tratta di alienare per impoverirsi, ma magari creare nuove scuole per agevolare lo scorrimento delle graduatorie".