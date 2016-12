Roma, 28 dic. (askanews) - "Questa amministrazione è qui per risolvere un problema non creato da noi. Ci veniva detto che non aveva senso affrontare gli iter dei debiti fuori bilancio, perché tanto il Governo non ci avrebbe concesso spazi di finanza pubblica. Questi debiti sono arrivati agli uffici molto prima dell'insediamento della nostra Giunta, mentre la comunicazione del Governo è arrivata solo il 9 dicembre". Sfogo in Aula Giulio Cesare dell'assessore al Bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo, rispetto alle contestazioni delle opposizioni che ricordavano alla maggioranza di essere arrivati tardi in aula rispetto ai termini di legge con le delibere sui debiti fuori bilancio del Comune di Roma da stamattina all'attenzione dell'Assemblea capitolina. "Anche Tronca aveva annunciato che avrebbe fatto un lavoro importante sui debiti fuori bilancio - ha aggiunto Mazzillo - ma con tutta la forza che poteva avere da commissario straordinario non è riuscito a riconoscerli tutti. Sono gli stessi revisori dell'Oref a chiederci di risolvere questa situazione. Siamo al lavoro per togliere quel cappio dal collo della città".