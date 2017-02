Roma, Mazzillo: a fine controlli si valuteranno casi punti verde

Roma, 14 feb. (askanews) - "L'intenzione di questa amministrazione è di valutare caso per caso le singole situazioni per ripristinare la legalità senza compromettere la manutenzione delle strutture realizzate e il livello dei servizi erogati ai cittadini. Al termine delle verifiche, che questa amministrazione ha già avviato, si valuterà quali concessioni preservare in via transitoria fino all'individuazione del nuovo concessionario mediante gara a evidenza pubblica. Ferma restando in ogni caso, dove possibile, l'acquisizione al patrimonio di Roma capitale dei manufatti realizzati, al fine di poter completare i collaudi o ultimare le opere necessarie a una totale fruizione dei Punti verdi qualità che saranno poi oggetto di nuove concessioni". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma Capitale, Andrea Mazzillo, illustrando la sua relazione in occasione dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla vicenda dei Punti verde qualità.

In totale, ha riepilogato Mazzillo, "tra il 1996 e il 2007 sono state aggiudicate concessioni relative a 63 aree. Di queste: per 32 non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione; 3 già convenzionate ma le opere non hanno avuto inizio; su 1 (Cinecittà Sub Ovest) già convenzionata, si è proceduto alla determina dirigenziale; per 27, per le quali sono già state stipulate le convenzioni e le relative opere sono a diversi stadi di completamento, la delibera 23/2016 ha dichiarato la sussistenza di interesse pubblico demandando alla conferenza dei servizi interna la predisposizione dei provvedimenti per la regolarizzazione da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione. Di questi 27 punti verde qualità, 11 risultano con convenzioni decadute, 8 da affidare in concessione, 3 da assoggettare a procedura per manifestazione d'interesse con possibilità di modifica delle destinazioni urbanistiche e per altri 9 è stata avviata la procedura per la dichiarazione di decadenza".

Dal punto di vista economico, ha continuato l'assessore, "l'esposizione finanziaria del Comune come garante è molto meno importante di ciò che si racconta. Per quanto concerne l'aspetto finanziario relativo ai mutui erogati nel corso del tempo, il riepilogo fornito all'assessorato dalla direzione Programma gestione dei Punti verde qualità di Roma Capitale nei primi giorni di febbraio 2017 è il seguente: importo totale dei mutui concessi 340.444.668,83 euro, importo totale mutui erogati 289.485.348,26 euro, importo totale debito residuo 140.930.611,82 euro, importo totale rate impagate 114.834.741,63 euro, importo totale pagato da Roma Capitale 24.910.100,67 euro".