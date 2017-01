Roma, 23 gen. (askanews) - "Su Farmacap abbiamo pensato, invece di andare avanti con iniziative drastiche, che la prima cosa da fare non fosse soltanto garantire i livelli occupazionali. Vogliamo garantire che le aziende partecipate siano sostenibili, possano stare sul mercato e reggere la competizione. Per questo abbiamo previsto uno stanziamento da 600mila euro per dare a Farmacap quell'agibilità che serviva in termini di servizi sociosanitari, ma anche nominare un nuovo commissario che possa condurre un nuovo progetto per l'efficacia e l'efficienza di tutte le farmacie comunali". Così l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo illustrando le misure previste nel nuovo previsionale 2017-19 e nel nuovo Dup di Roma Capitale.