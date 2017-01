Roma, 19 gen. (askanews) - "Oggi Roma riparte perché procediamo a tagli agli sprechi e più risorse per i cittadini". Lo ha detto l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo presentando insieme all'assessora al Sociale Laura Baldassarre in Campidoglio il maxi emendamento al Bilancio del Comune di Roma 2017-2019 e il Documento unico di programmazione per superare la revisione dell'Oref e approvare il nuovo budget entro il 31 gennaio e non passare il mese di febbraio in esercizio provvisorio. "Nella parte corrente 2017 si prevedono 72 milioni di spese in più per servizi e manutenzioni e 9 milioni di cui parte destinata alle spese per investimenti e parte al fondo di passività potenziali. Tra le maggiori entrate si annoverano: 28 milioni di fondi giubilari 'salvati' dalla Giunta Raggi con l'indizione delle gare entro il 2016; 9,5 milioni di altre risorse vincolate; 25 milioni di maggiori entrate e circa 18,5 dal 'tesoretto' del fondo di riserva per recepire esigenze emerse in sede di commissione Bilancio - ha spiegato Mazzillo -. Per il 2017, per la manutenzione urbana sono previsti ad esempio +24 milioni; per la scuola +17,5 milioni di cui 2 milioni per la verifica della vulnerabilità sismica degli istituti; per la manutenzione delle alberature e il verde +9 milioni", ha concluso.