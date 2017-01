Roma, 3 gen. (askanews) - "Il successo registrato il primo dell'anno che ha visto 42 mila persone, tra romani e turisti visitare gratuitamente l'area archeologica centrale, dimostra la necessità di procedere nella valorizzazione dei Fori imperiali. In tal senso ritengo che l'amministrazione capitolina dovrebbe farsi promotore di un concorso di progettazione per valutare come effettuare il ricongiungimento di tutta l'area archeologica centrale al fine di offrire ai cittadini e ai turisti una passeggiata indimenticabile nella storia di Roma e di aumentare in termini qualitativi e di attratività l'offerta culturale della Capitale". Lo dichiara in una nota il deputato PD Umberto Marroni.