Roma, 9 gen. (askanews) - "Le motivazioni della sentenza che mi assolve inequivocabilmente da ogni accusa fanno giustizia di ogni insinuazione sulla mia onestà e sulla mia onorabilità. Restano, incancellabili, le campagne denigratorie, le aggressioni mediatiche, e soprattutto il delitto politico che su quella campagna e su quella aggressione ha fatto leva per realizzarsi". Lo scrive sul suo blog l'ex primo cittadino della capitale Ignazio Marino, commentando la pubblicazione delle motivazioni della sua assoluzione rispetto all'"affaire scontrini" che ha contribuito a determinare la fine della sua sindacatura. "Un delitto che ha avuto come vittima principale non la mia persona, ma Roma - spiega Marino - il suo percorso di risanamento, e il lavoro di tante donne e uomini che mi avevano accompagnato nell'impegno di cambiare la nostra Capitale, tanti tecnici e professionisti, e molti giovani e validi dirigenti di municipio. Persone in gamba, che lavoravano con passione e che sono stati spazzati via dalla sete di potere di alcuni 'politici' di professione, mi auguro solo incidentalmente, in sintonia con i poteri e sottopoteri che da decenni strangolano Roma e ne soffocano ogni tentativo di rinascita", conclude l'ex sindaco.