Roma, 23 dic. (askanews) - L'aula Giulio Cesare si riconvocherà il 28 gennaio dalle 20 alle 20 per discutere la ventina di delibere sui debiti fuori bilancio del Comune di Roma che i revisori dell'Oref hanno giudicato come critici. Le delibere cominceranno alle 14 di oggi ad essere esaminate per il parere d'obbligo dalla commissione Bilancio della Camera, dicembre, con la seduta convocata dalle 10 alle 20. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo dell'Assemblea capitolina incontratasi stamattina in Campidoglio. Le delibere al momento riguardano i Municipi e vanno approvate entro la fine del 2016 per non veder sfumare lo spazio di finanza concesso dal Mef alla Giunta Raggi che vale circa 137 milioni di euro. Per ognuna viene richiesto il parere dell'Oref e alcuni pezzi dell'opposizione capitolina, come Svetlana Celli di Roma Rotna Roma, chiedono che la maggioranza faccia pronunciare i revisori prima che le delibere arrivino in Aula mentre Stefano Fassina di Sinistra per Roma ammetteva che fosse l'Assemblea capitolina a assumersi questa responsabilità. Il rischio maratona di Capodanno per l'approvazione di queste importanti delibere è più che fondato e la Capigruppo si riunirà ancora il 27 dicembre per completare l'ordine del giorno delle sedute.