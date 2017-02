Roma, M5S: sindaco Montino ultimo a poter parlare di Maccarese -Rpt

Roma, 1 feb. (askanews) - "Il sindaco Pd di Fiumicino Esterino Montino, è l'ultimo che può protestare sul tema impianto di compostaggio di Maccarese. Intanto Montino sta cavalcando proteste senza dire la verità ai cittadini. L'assessore di Roma Capitale Pinuccia Montanari già ieri ha puntualizzato anche in Commissione Ecomafie che 'l'obiettivo è la diminuzione dell'inquinamento da trasporto su gomma e per la fine della trasferenza su siti come quello di Maccarese che oggi vedono transitare anche tutto il materiale organico che poi viene 'esportato' al Nord'. Montino si è mai occupato di questo negli anni quando era assessore o in Regione? Inoltre verrà redatto e discusso con cittadinanza e territori interessati, uno studio da parte della Scuola Agraria Parco di Monza, ente morale e leader in Europa in tema compostaggio e impiantistica a freddo". Lo dichiarano in una nota i parlamentari M5S in Commissione Ecomafie. "Ma parliamo dello stesso Esterino Montino già assessore di Rutelli quando venne inaugurato l'impianto di compostaggio Ama di Maccarese? Lo stesso Montino che era in Regione con Marrazzo e che mai nulla disse su come veniva mal gestito questo impianto di compostaggio? Sbagliamo o in quel di Fiumicino nell'estate 2015 un tal Buzzi ottenne un appalto milionario per la pulizia delle scuole?" concludono i parlamentari M5S in Commissione Ecomafie.

Sis