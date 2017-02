Roma, 21 feb. (askanews) - Si sono visti negare piazza del Campidoglio, concessa invece ai dipendenti del Comune che hanno organizzato la settimana scorsa il presidio pro-Raggi. Ma hanno accettato piazza Madonna di Loreto per sfoderare i cartelli "si allo stadio/no al cemento" e consegnare alla sindaca di Roma Virginia Raggi una lettera e il fac-simile della delibera che annullerebbe l'interesse pubblico dichiarato dalla Giunta Marino per il nuovo Stadio della Roma. Qualche decina di attivisti del M5S, guidati dal coordinatore del Tavolo Urbanistica del movimenti Francesco Sanvitto, da piazza Madonna di Loreto sono saliti in Campidoglio per manifestare il proprio disagio nei confronti della linea possibilista della Giunta Raggi rispetto al progetto di Tor di Valle.

Sanvitto si scaglia contro i "peracottari poco tecnici che non fanno neanche parte del movimento e siamo in queste condizioni" ne ha anche per il Garante del movimento: "Grillo? Chi è?", attacca. "Piuttosto ci dica chi è l'avvocato Lanzalone, che si occupa di diritto societario e fa parte di consigli di amministrazione di banche e va a trattare chissà cosa con il proprietario della società che deve fare lo stadio che per l'80% è una banca". Il messaggio da recapitare alla sindaca è chiaro: "Cara Virginia, sulla vicenda stadio state prendendo una cantonata".