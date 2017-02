Roma, 24 feb. (askanews) - Per motivi di ordine pubblico e sicurezza, le luci di piazza del Campidoglio non saranno spente alle 19, come previsto in occasione dell'iniziativa "M'illumino di meno". Lo rende noto il Comune di Roma Capitale. Le luci sulla piazza rimarranno quindi accese, mentre sono state regolarmente spente quelle del Foro di Augusto, come gesto simbolico per sensibilizzare i cittadini romani sul tema della riduzione dei consumi elettrici.