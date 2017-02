Roma, Lombardi (M5s): non ho fatto io la soffiata sulle polizze

Roma, 5 feb. (askanews) - "Voglio essere chiara, perché quello che si sta verificando è qualcosa di infamante nei miei riguardi e non posso accettarlo. Non posso. Vengo chiamata come persona informata sui fatti nell'ambito di una indagine che la Procura di Roma sta portando avanti a seguito di un esposto presentato non dalla sottoscritta, ma dal senatore Augello, esponente di un'altra forza politica. Tra le domande postemi dai Pubblici Ministeri, come risulta dal verbale, nessuna riguarda polizze assicurative di cui tra l'altro non ho mai sentito parlare sino ai fatti di questi giorni. La mia deposizione, come quella delle altre persone ascoltate, viene messa a verbale come previsto dalla legge, finisce agli atti dell'indagine e quindi puo' essere oggetto di esame per eventuali interrogatori futuri. Diventa un'informazione di cui successivamente potra' disporre non solo la Procura e non solo io. Un'informazione che puo' essere manipolata e girata ad alcuni giornali, suggerendo magari che sia stata io - com'è stato falsamente scritto - ad informare i PM della polizza contratta da Salvatore Romeo. Questo non è assolutamente vero, oltre che assurdo e risulta dagli atti della mia deposizione". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la deputata M5s Roberta Lombardi, a proposito del caso polizze assicurative scoppiato sul Campidoglio. (Segue)