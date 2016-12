Roma, 22 dic. (askanews) - "L'Assessore allo Sport della Giunta Raggi, Daniele Frongia, in visita al Municipio I, ha dichiarato di essere al lavoro per accelerare l'iter per risolvere le questioni burocratiche e che, subito dopo, si partirà con la riqualificazione dell'area. Al di là della tempesta che da giorni scuote Campidoglio e M5S, la Giunta Raggi è davvero in grado di risolvere questo problema o no? Molti atti sono stati spesi per sollecitare un intervento in tal senso, non riuscendo però a trovare un riscontro dall'Amministrazione Capitolina per risolvere una situazione a dir poco incresciosa. Questa è una sfida importante che il territorio non vuole perdere. Dopo le promesse fatte e gli impegni presi oggi, attendiamo fatti concreti da parte della Presidente Alfonsi, da Frongia e dalla Giunta M5S. Riconosciamo che questo è un pasticcio che risale all'epoca della Giunta Veltroni. Siamo stanchi delle parole". Così in una nota, Marco Veloccia, Consigliere del Municipio I, Stefano Erbaggi e Maria Francesca Francesconi, esponenti romani della Lista Marchini.