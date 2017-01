Roma, 21 gen. (askanews) - "In relazione allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova fermata Acilia Sud della ferrovia Roma-Lido, Atac Spa, titolare del Contratto di Servizio per l'esercizio sulla linea e stazione appaltante dei lavori della stazione, ha ricevuto da parte della Regione Lazio tutti i pagamenti dovuti, relativi agli stati di avanzamento dei lavori. I pagamenti sono stati effettuati il 22 dicembre 2016 (con valuta al 27 dicembre 2016)". Così in una nota Michele Civita, assessore alla Mobilità della Regione Lazio. "A quanto risulta agli Uffici regionali competenti, Atac non ha ancora effettuato i pagamenti dovuti alla società appaltatrice dei lavori ma ha assicurato che, dopo i dovuti accertamenti amministrativi e contabili, provvederà al pagamento. I lavori riprenderanno entro 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte di Atac. La società appaltatrice ha inoltre assicurato che i lavori avranno termine entro l'estate 2017. Si ricorda, infine, che la Regione Lazio, a seguito della firma del Patto per il Lazio siglato il 20 maggio 2016 e della relativa delibera del Cipe, ha un nuovo finanziamento disponibile di 180 milioni di euro, destinato alla modernizzazione dell'intera linea Roma-Lido" conclude.