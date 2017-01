Roma, 10 gen. (askanews) - Oltre 2 mila studenti dei licei Augusto Righi e Torquato Tasso di Roma non hanno potuto frequentare oggi le lezioni a causa di un guasto, il secondo nel giro di un mese, che ha bloccato l'erogazione dell'acqua nell'edificio comune che ospita le due sedi, nel centro della Capitale. I dirigenti scolastici dei due istituti, Monica Galloni e Paolo Pedullà, hanno inviato una diffida alla Città Metropolitana e all'Acea, la municipalizzata del Comune di Roma.

"Lo stesso problema - ha spiegato la preside del Righi Monica Galloni - si è verificato da noi già a dicembre. Non voglio essere polemica, ma questa criticità è presente da almeno da 4-5 anni e non viene risolta: sono condutture e sistemi 'antichi' e forse la manutenzione dovrebbe essere più efficace. L'impianto idrico di questa struttura non è adeguato alla sollecitazione di 2 mila persone. L'ultimo intervento sembrava si dovesse risolvere con 2 ulteriori cassoni da aggiungere a quelli preesistenti. Noi comunque non vogliamo entrare nel merito delle competenze dell'ente proprietario, ma il problema dev'essere risolto".

In assenza di un intervento efficace la riapertura mercoledì dei due licei 'storici' di Roma appare ancora in forse.