Roma, licei Righi e Tasso ancora senz'acqua: 2000 studenti a casa

Roma, 11 gen. (askanews) - Seconda giornata di pesanti disagi per gli oltre 2 mila studenti dei licei Augusto Righi e Torquato Tasso di Roma, che anche oggi non hanno potuto frequentare le lezioni a causa di un guasto, il secondo nel giro di un mese, che da martedì ha bloccato l'erogazione dell'acqua nell'edificio comune che ospita le due sedi, nel centro della Capitale. I dirigenti scolastici dei due istituti, Monica Galloni e Paolo Pedullà, ieri hanno inviato una diffida alla Città Metropolitana e all'Acea, la municipalizzata del Comune di Roma, ma il problema non è stato ancora risolto.

"Lo stesso problema - ha spiegato la preside del Righi Monica Galloni - si è verificato da noi già a dicembre. Non voglio essere polemica, ma questa criticità è presente da almeno da 4-5 anni e non viene risolta: sono condutture e sistemi 'antichi' e forse la manutenzione dovrebbe essere più efficace. L'impianto idrico di questa struttura non è adeguato alla sollecitazione di 2 mila persone. L'ultimo intervento sembrava si dovesse risolvere con 2 ulteriori cassoni da aggiungere a quelli preesistenti. Noi comunque non vogliamo entrare nel merito delle competenze dell'ente proprietario, ma il problema dev'essere risolto".