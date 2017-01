Roma, 9 gen. (askanews) - "E' un fatto di assoluta gravità che alla ripresa delle scuole con condizioni meteo avverse note da giorni e a fronte della così battezzata "operazione scuole calde" enfaticamente lanciata dalla Sindaca Virginia Raggi vi siano più scuole nel IX Municipio completamente al gelo con i genitori costretti a riportare a casa i propri figli". E' quanto dichiara in una nota il Consigliere PD, Alessandro Lepidini. "Dalle prime segnalazioni ricevute - continua il consigliere democratico - questa situazione riguarda l'I.C Formato dove i riscaldamenti sono stati accesi solo stamattina, la scuola secondaria di primo grado Matteo Ricci, ma anche l'IC. Guareschi di Vitinia con il riscaldamento della scuola primaria messo fuori uso per il mancato funzionamento della caldaia cosi come alla Dino Buzzati e le scuole dell'infanzia "Corniolo Rosso 2", "Il Risveglio del Biancospino" al Laurentino e problemi anche all'Arancio Goloso". Sapere di bambini "costretti alla ginnastica" o ad uscire fuori al sole perché fa meno freddo rende davvero inaccettabile questa vicenda e per questo, a fronte di una situazione tanto grave, - conclude Lepidini - provvederò a segnalare direttamente al competente dipartimento capitolino (SIMU) le situazioni di maggiore gravità perché conta unicamente porvi rimedio quanto prima".