Roma, lavoratori società Corpa tentano l'ingresso in Comune

Roma, 14 feb. (askanews) - Tensione in Campidoglio cinto dalla protesta di una delegazione di lavoratori della Corpa, società che ha in appalto il servizio di riparazione e manutenzione dei mezzi Atac, ha oltrepassato le transenne che dividevano i dimostranti dall'ingresso a Palazzo Senatorio dal lato della Lupa. Parte del presidio ha sfondato i cordoni e salito le scale dell'ingresso principale del Comune con le bandiere dell'Usb ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. I manifestanti hanno continuato a gridare "stipendio, stipendio", che dicono di non percepire da tre mesi, e sono stati allontanati dalla zona interdetta mentre uno di loro è stato soccorso dalla Croce Rossa per un mancamento.