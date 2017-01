Roma, 9 gen. (askanews) - Il 2017 comincia con l'ennesima settimana serrata per la Giunta Raggi, che fin da oggi potrebbe varare un allargamento della squadra. Innanzitutto, a far dimenticare le vicissitudini legate all'individuazione del capo di Gabinetto della sindaca di Roma, dovrebbe arrivare a coprire il difficile ruolo Franco Giampaoletti, ex city manager del Comune di Genova oggi con incarico in Unicoop Tirreno. Verrebbero, poi, riattribuite le deleghe dei Lavori pubblici, affidate oggi al titolare dell'Urbanistica Paolo Berdini; troverebbero altro responsabile, anche i Lavori pubblici, oggi affidati al titolare del Bilancio Andrea Mazzillo; verrebbero, infine, riattribuite le responsabilità della scuola, sfilate dal pacchetto affidato alla titolare degli Affari sociali Laura Baldassarre. Si allontana, così, l'obiettivo di tenere la squadra "leggera" promesso in campagna elettorale e si tornerebbe alle dimensioni della formazione del sindaco Marino. Con la squadra rafforzata, il tutoraggio dei parlamentari M5S Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro e la "benedizione" di Davide Casaleggio, che dovrebbe arrivare proprio oggi a Roma, Raggi dovrebbe varare in settimana, innanzitutto, il maxi emendamento alla delibera sul bilancio previsionale 2017-19, bocciata dai revisori dei conti dell'Oref, e una nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione che devono ripassare per i revisori e l'Aula per essere approvati entro la fine di febbraio. Giovedì 12, inoltre, è convocata la Conferenza dei servizi per una nuova puntata dell'esame del progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, dove la sindaca di Roma Raggi sta cercando di raggiungere un accordo con costruttori e società sportiva per riallineare il progetto attuale con le cubature ridotte previste dall'attuale Piano regolatore, difeso dall'assessore competente Paolo Berdini.(Segue)