Roma, 8 feb. (askanews) - L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, riferisce una nota, nelle ultime 48 ore ha accolto nei suoi reparti 4 casi di meningite, 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile, tutte sostenute da uno stesso batterio, lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco).

Di esse, - viene scepificato - due sono state sottoposte a intubazione ed assistenza rianimatoria con ventilazione meccanica invasiva già nell'ospedale di provenienza, Anzio e Albano, e sono state trasferite presso la terapia intensiva di questo Istituto. La prognosi è riservata.

"La meningite pneumococcica - precisa la nota dello Spallanzani - è una malattia infettiva non contagiosa per cui non sono necessarie profilassi per impedire la trasmissione dell'infezione ad eventuali contatti. I principali fattori di rischio sono da riconoscere nelle infezioni batteriche del tratto respiratorio superiore come otiti e sinusiti".