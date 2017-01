Roma, 24 gen. (askanews) - E' previsto per il prossimo 30 gennaio l'interrogatorio della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il fatto si è appreso a piazzale Clodio. L'iscrizione del registro degli indagati è avvenuto dopo l'acquisizione da parte dei pubblici ministeri della relazione Anac sulla nomina di Renato Marra. Sotto accusa c'è anche Raffaele Marra, in concorso per abuso d'ufficio. Secondo gli inquirenti la Raggi deve rispondere anche di falso. In base a questa fattispecie avrebbe detto al responsabile anticorruzione del Comune che per la nomina avrebbe agito in autonomia.

Rispetto all'abuso d'ufficio la Raggi non avrebbe fatto una comparazione dei curricula e non avrebbe impedito a Raffaele Marra di partecipare alle procedure di nomina del fratello, circostanza che è costata la stessa accusa all'ex dirigente da qualche settimana in carcere. Nelle carte dell'istruttoria sono presenti alcune chat tra i fratelli Marra, e che erano già a conoscenza di chi indaga, oltre alla conversazione tratta da Telegram in cui la Raggi si lamenta con Raffaele Marra di non aver saputo dell'aumento di stipendio di Renato.

Oggi a piazzale Clodio è stato sentito come testimone l'assessore al commercio del Campidoglio, Adriano Meloni; ed anche un funzionario dell'amministrazione. I magistrati hanno voluto svolgere verifiche e controlli con i due per avere riscontri rispetto ad elementi attenenti alla complessa vicenda.