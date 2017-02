Roma, 9 feb. (askanews) - "Un incidente frutto di una desolante smania di "scoop" ad ogni costo non può, non deve bloccare un processo di riforma dell'urbanistica romana che può risultare davvero epocale. Si farebbe ancora una volta il gioco dei cementificatori e dei distruttori di Roma". Questo un passaggio di una lettera aperta che autorevoli intellettuali romani - hanno indirizzato alla sindaca di Roma Virginia Raggi perché non avvicendi il titolare dell'Urbanistica Paolo Berdini, reo di aver affidato a "La Stampa" uno sfogo con epiteti poco lusinghieri per lei e il suo entourage. Alberto Asor Rosa, Alessandro Bianchi, Pier Luigi Cervellati, Nino Criscenti, Vezio De Lucia, Andrea e Vittorio Emiliani, Maria Pia Guermandi, Adriano La Regina, Elisabetta Kelescian, Eugenio Lo Sardo, Paolo Maddalena, Cristiana Mancinelli Scotti, Tomaso Montanari, Gaia Pallottino, Fulco Pratesi, Vittorio Roidi, Bernardo Rossi Doria e Carla Sepe chiedono a Raggi sindaca di Roma, di cancellare la 'riserva' e di respingere in modo netto le dimissioni presentate da Berdini dal ruolo-chiave di assessore capitolino. Sarebbe un gesto di grande intelligenza politica", sottolineano, che chiedono a Raggi "non per amicizia" nei confronti di Berdini al quale sono tutti profondamente legati, "ma perché stimiamo profondamente Paolo Berdini quale urbanista competente, coraggioso, schierato da sempre a favore degli interessi generali contro la piaga della speculazione, dell'urbanistica contrattata, dei peggiori abusi", spiegano.