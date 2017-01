Roma, 6 gen. (askanews) - Incendio nella notte nella ex struttura di accoglienza per migranti Baobab a Roma. Le fiamme divampate intorno alle 2.30 del mattino, sono state domate verso le 5 dai vigili del fuoco. La parte vecchia delle struttura, chiusa già da tempo, è andata completamente distrutta. Non ci sono feriti. Sono in corso indagini per verificare le cause dell'incendio.