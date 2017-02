Intervento nella notte dei vigili del fuoco in zona Gianicolense

Roma, 17 feb. (askanews) - A Roma la scorsa notte è divampato un incendio in un locale di una struttura sanitaria privata in via Maiadalchini, nel quartiere Gianicolense.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Non risultano feriti nè problemi per i pazienti.