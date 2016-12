Ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco

Roma, 30 dic. (askanews) - A Roma i vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio di un appartamento al piano terra di una palazzina in via di Pietralata 198, vicino all'ospedale Sandro Pertini. Una donna è rimasta ustionata.

Sul posto due squadre dei pompieri con l'ausilio del carro aria. Ancora da chiarire le cause.