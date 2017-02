Roma, 17 feb. (askanews) - Mancanza del documento di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, mancanza del certificato di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco e dell'autorizzazione sanitaria per l'utilizzo dei locali interrati. Questi i motivi che hanno portato gli agenti della Polizia della Divisione Amministrativa della Questura ad apporre i sigilli al Teatro dell'Orologio.

All'operazione ha partecipato il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Direzione Territoriale del Lavoro Già a seguito di precedenti controlli il locale, posto all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Roma, si fa presente in una nota della Questura di Roma, era stato trovato in difetto, ma i gestori non avevano mai ottemperato alle diverse prescrizioni.