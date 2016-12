Roma, 21 dic. (askanews) - Si sta svolgendo in un ufficio della Guardia di Finanza sulla Nomentana a Roma l'interrogatorio dell'ex assessore all'Ambiente Paola Muraro. All'atto istruttorio sono presenti il Pm Alberto Galanti e i procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino. In un primo momento l'appuntamento era stato fissato nelle sale della Procura generale in Piazza Adriana ma, per evitare l'attenzione di fotografi e giornalisti, si è deciso di svolgere l'interrogatorio in una sede più periferica.