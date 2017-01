Roma, 9 gen. (askanews) - E' in corso in Campidoglio il vertice della maggioranza con la sindaca di Roma Virginia Raggi. Tra i temi all'attenzione dei consiglieri M5S lo Stadio della Roma, ma anche il possibile allargamento della Giunta che si dovrebbe completare contestualmente o subito dopo l'approvazione del bilancio previsionale 2017-2019. Bocche cucite al momento sul possibile esito dell'incontro che, almeno sul tema dello Stadio, dovrebbe arrivare a una decisione finale. Giovedì 12 si terrà, infatti, un nuovo incontro della Conferenza dei servizi per valutare il progetto proposto dalla società calcistica che l'assessore capitolino all'Urbanistica Paolo Berdini vuole rivedere con una ingente riduzione delle cubature. "Oggi mi sono occupato degli sfratti e dei piani di zona, un vero dramma sociale che stiamo cercando di risolvere e invece sembra che l'unico problema di Roma sia lo stadio", ha affermato l'assessore raggiunto a margine dell'incontro, confermando che prima di giovedì ci saranno anche altri incontri con il sindaco sul tema. Rispetto al previsto allargamento della squadra Raggi fa muro il vicesindaco Luca Bergamo: "C'è una passione a parlare a cui non aderisco - ha tagliato corto -. Quando poi le cose si fanno, si fanno. Per il momento lo leggo molto sui giornali", ha affermato. Appuntamento per eventuali aggiornamenti, dunque, al prossimo post notturno sui social capitolini.