Roma, 10 feb. (askanews) - "Berdini, assessore". "Non ti arrendere, non darla vinta ai palazzinari". Flash mob di un gruppo di sostenitori di Paolo Berdini e del comitato "difendiamo Tor di Valle", contrario al progetto dello Stadio della Roma. "Virginia Raggi rispetti gli impegni elettorali presi con i comitati. Berdini deve restare al suo posto, non devono darla vinta ai palazzinari", concludono alcuni dei partecipanti.