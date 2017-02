Roma, 12 feb. (askanews) - Primi due mesi da record per "Riciclacasa", la nuova raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti, attivata a Roma da Ama e Comune che dallo scorso 1º dicembre ha consentito di raccogliere e avviare a recupero già 414 tonnellate di rifiuti. In tutto, presso le abitazioni, sono stati eseguiti 6.668 ritiri, di cui ben 3.641 nel solo mese di gennaio con un + 20% rispetto a dicembre. Tra i materiali maggiormente consegnati dai romani: 289 tonnellate di ingombranti, in particolare divani e materassi; 80 tonnellate di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) come televisori, lavatrici, frigoriferi, computer, condizionatori, ecc; 33 tonnellate di legno.

Il servizio, ricorda in una nota Ama, è gratuito per le utenze domestiche per il ritiro al piano strada (cortile, androne, portone, garage accessibile) di materiali fino a 2 metri cubi di volume. E' quindi possibile disfarsi correttamente e senza spese, ad esempio, di un divano a tre posti (2 mc), o un tavolo (1 mc) più un mobile medio (1 mc), o ancora un televisore (1 mc) più una lavatrice (1 mc). E' inoltre attivabile anche il ritiro a domicilio a pagamento con tariffa agevolata per chi desideri il prelievo al piano abitazione. In questo caso l'azienda si fa carico dei costi di trasporto, selezione e recupero/smaltimento dei materiali consegnati, mentre l'utenza domestica sostiene esclusivamente il servizio di "facchinaggio" al piano. Per consentire alla maggior parte dei cittadini e famiglie di usufruire del servizio gratuito (al piano strada) e a tariffa agevolata (piano abitazione), ciascuna utenza potrà richiederlo non più di 2 volte al mese e fino a 12 volte nell'arco di un anno.

Il ritiro a domicilio è fornito su appuntamento tutto l'anno, ad eccezione dei giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 16. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o compilare il modulo di richiesta nella sezione "Servizi on-line" del sito www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, sarà richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Per smaltire correttamente e gratuitamente i rifiuti ingombranti, elettronici e "particolari" i cittadini hanno inoltre a disposizione i 14 Centri di Raccolta Ama, aperti tutti i giorni, e gli appuntamenti mensili con l'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata dall'azienda assieme al TGR Lazio che domenica 19 febbraio avrà luogo nei municipi dispari. Tutte le informazioni sono anche disponibili sul sito Ama.